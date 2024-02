STAGE NAUTRE ENSEMBLE SAUVONS LA PLANÈTE ! Pré-en-Pail-Saint-Samson, mercredi 21 août 2024.

Stage nature du 19 au 23 août Ensemble, sauvons la planète ! 5 journées pour les 4-12 ans en plein air et sans hébergement de 8 30 à 18 h (prévoir son pique-nique)

Se rendre compte de toute la beauté de la nature, découvrir chaque petit geste qui la préserve, s’apercevoir qu’ensemble, nous sommes plus fort que seul. Une semaine riche en découverte et en amusement.

Pour plus d’info stage-nature@etinbulle.com / 09 78 80 98 20 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-21 08:30:00

fin : 2024-08-21 18:00:00

La Mellerie

Pré-en-Pail-Saint-Samson 53140 Mayenne Pays de la Loire stage-nature@etinbulle.com

L’événement STAGE NAUTRE ENSEMBLE SAUVONS LA PLANÈTE ! Pré-en-Pail-Saint-Samson a été mis à jour le 2024-02-13 par eSPRIT Pays de la Loire