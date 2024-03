Stage éveil de théâtre 10-12 ans Théâtre Jules Julien Toulouse, lundi 8 avril 2024.

Stage éveil de théâtre 10-12 ans Le stage Éveil est un premier pas pour exprimer son envie de théâtre et se sensibiliser à cette pratique artistique. 8 – 10 avril Théâtre Jules Julien 30€ pour les 3 jours

Stage « Éveil » pour les 10-12 ans

Du 8 au 10 avril 2024 (vacances scolaires)

De 10h à 12h30 & de 13h30 à 16h

Tarif : 30€ pour les 3 jours

Animé par Mélanie Rochis

Le stage Éveil est un premier pas pour exprimer son envie de théâtre et se sensibiliser à cette pratique artistique. Dans un esprit de découverte et de curiosité, nous développerons les premiers désirs du jeu et du plaisir de la scène. Par des exercices de prises de parole, de travail sur l’écoute, le mouvement, la voix, la respiration, la mise en confiance et l’imaginaire, nous explorerons de manière ludique les différents outils du comédien.

Il n’y a pas de spectacle présenté en fin de stage, mais nous prendrons plaisir à jouer ensemble !

Stage limité à 12 personnes maximum.

Les stagiaires peuvent apporter leur pique-nique et manger sur place.

Réservations et renseignements auprès de Manon Rebuffel : manon.rebuffel@mairie-toulouse.fr – 05.81.91.79.10

Théâtre Jules Julien 6 Avenue des Écoles Jules Julien, 31400 Toulouse, France

Réservations et renseignements auprès de Manon Rebuffel : manon.rebuffel@mairie-toulouse.fr – 05.81.91.79.10

