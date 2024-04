Stage Duo Céramique avec l’atelier grenier à grain façonner un cadeau pour la fête des mères ou des pères Plouguerneau, mardi 30 avril 2024.

Quoi de plus spécial qu’un cadeau fait main qui porte votre empreinte. Passez une demi-journée avec votre enfant (neveu/nièce, petit-enfant, filleul/filleule). Ensemble, vous allez façonner une coupe à fruits ou une assiette barbecue et la décorer avec vos empreintes de mains et de doigts en créant des motifs doux et adorables. Enfant entre 4 et 10 ans, ouvert aux débutants. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-30 09:30:00

fin : 2024-04-30 12:30:00

Le Grouaneg

Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne

