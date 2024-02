Stage de marche nodique Saint-Martin-de-Saint-Maixent, jeudi 25 avril 2024.

Stage de marche nodique Saint-Martin-de-Saint-Maixent Deux-Sèvres

Vous êtes déjà marcheur nordique, du 79 ou PAS (possibilité hébergement),

Vous souhaitez vous sentir propulser par vos bâtons et bien plus !

Ce stage de perfectionnement (places limitées) est conçu pour vous!

Nathalie Haye, éducatrice sportive professionnelle spécialiste Athlétisme loisirs et et instructrice met son expérience de sportive Nature pour vous emmener découvrir notre territoire Sud Deux-Sèvres et vous initier au nordic yoga. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25

fin : 2024-04-28

Saint-Martin-de-Saint-Maixent 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

