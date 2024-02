Stage de Lyre: Découverte & Perfectionnement Morlaix, samedi 20 juillet 2024.

Le mois d’août étant associé à la divinité Lugos dans le calendrier Celtique, nous lui consacrerons un temps de présentation.

En 2023, Julian Cuvilliez et Audrey Lecorgne ont dirigé une mission scientifique au sein du Cabinet des Médailles des Beaux-Arts de Lyon, consacré à un trésor celte armoricain représentant l’une des plus anciennes représentations continentales du dieu Lugos à la lyre.

Julian vous fera la présentation de cette mission et vous commentera des photos inédites, vous exposant l’état des recherches actuelles menées par cette mission vous permettant de découvrir ou redécouvrir la passionnante histoire du dieu à la lyre.

Pratique musicale

Nous aborderons les techniques d’interprétation avec le support de trois tablatures, et nous aurons le plaisir de vous faire découvrir leur origine ainsi que leurs principaux interprètes

Rolling down to old Maui Les premières traces de cette chanson remontent au journal de bord d’un marin à bord du navire Atkins Adams.

M’en revenant de noce Un grand classique de la chanson traditionnelle du Berry.

Les prisons de Londres Le 8 août 1654, un prisonnier s’est échappé du redoutable château de Nantes. Cet événement a inspiré une chanson qui a voyagé.

Comme à chaque fois, nous terminerons par un moment de convivialité autour d’un bon café ou d’une tasse de thé. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-20 14:00:00

fin : 2024-07-20 17:00:00

Morlaix 29600 Finistère Bretagne contact@lyre-academy.com

