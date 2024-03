Stage de danse – bal trad et bal brésilien 31 rue Martouret, Chazelles-sur-Lyon (42) Chazelles-sur-Lyon, dimanche 19 mai 2024.

Stage de danse – bal trad et bal brésilien avec Marion JACQUES Dimanche 19 mai, 10h30 31 rue Martouret, Chazelles-sur-Lyon (42) Prix libre (prix conseillé 35€)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-19T10:30:00+02:00 – 2024-05-19T17:30:00+02:00

Fin : 2024-05-19T10:30:00+02:00 – 2024-05-19T17:30:00+02:00

DIM. 19 MAI · STAGE DE DANSE :BAL TRAD & BAL BRÉSILIEN

Un atelier proposé par le CMTRA (Centre des Musiques Traditionnelles Rhône-Alpes) dispensé par Marion Jacques (danseuse). Prix conseillé : 35€

Ce stage de danse vous invitera à tisser des liens entre les danses populaires du Nord-est brésilien et celles de nos bals trads. Du Forró à la Scottish, de la Bourrée au Côco en passant par les rondes collectives, venez découvrir quelques unes de ces danses traditionnelles et naviguer entre elles !

———————

Pour cette 3ème édition, le festival La Socane vous emmène au cœur des cultures brésiliennes et occitanes : le sud de la France et le Nord-Est du Brésil croisent leurs danses, leurs chants et leurs musiques le temps d’un week-end. Les cultures se mêlent et s’entremêlent depuis la nuit des temps : des passerelles musicales sont nées entre le Brésil et le sud de la France, des ponts se sont bâtis entre leurs pratiques culturelles.

La Socane veut donner à entendre ce monde multiculturel où chacun·e peut trouver la liberté d’être attaché·e à sa culture ou de s’en émanciper, de la revendiquer ou de la redessiner. Pour ouvrir ce festival, une artistes gabonaise sera invitée comme un reflet de ce monde en transition, de ces musiques aux influences traditionnelles mais résolument contemporaines.

Rendez-vous à Chazelles sur Lyon, sous le Bal Monté de la Fabrik installé à l’Atelier-Musée du Chapeau, pour 3 jours de rencontres culturelles sous toutes ses formes ! Au programme, des concerts, des stages, des ateliers…

Evènement co-organisé par la Compagnie La Glaneuse et les associations CMTRA, Les Arts d’O et La Fabrik

Tout le programme du week-end ici

INFOS PRATIQUES

BAR & RESTAURATION :Restauration et bar tous les jours : vendredi, samedi et dimanche à partir de 18h, samedi et dimanche de 12h à 14h30

POUR RÉSERVER : Concerts, stages & ateliers· En ligne : https://www.billetweb.fr/la-socane-2024· à la librairie Mots & Merveilles à Ste Foy l’Argentière (69)· à l’entrée des concerts s’il reste de la place !

CONTACTEZ-NOUS :· Téléphone 06 95 73 63 31· Mail info@lafabrik-moly.fr

COMMENT VENIR :Le lieu : Bal monté, Parking de l’atelier-musée du Chapeau, rue Marguerite Gonon, Chazelles sur Lyon (42140)

source : événement Stage de danse – bal trad et bal brésilien publié sur AgendaTrad

31 rue Martouret, Chazelles-sur-Lyon (42) 31 rue Martouret, 42140 Chazelles-sur-Lyon, France Chazelles-sur-Lyon 42140 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://lafabrik-moly.fr/socane2024 »}, {« link »: « https://www.billetweb.fr/la-socane-2024 »}, {« link »: « mailto:info@lafabrik-moly.fr »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/49194 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

nivernais atelier