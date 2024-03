Stage de Couture enfants – Création Printanière Foyer Rural Auffargis, lundi 15 avril 2024.

Stage de Couture enfants – Création Printanière Foyer Rural Auffargis 15 et 16 avril

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-15 14:00

Fin : 2024-04-16 16:30

Stage de couture enfants 7/11 ans les 15 et 16 avril de 14h00 à 16h30 au Foyer Rural d’Auffargis. 15 et 16 avril 1

Les vacances approchent et je propose donc à vos enfants (7/11ans) de nous retrouver pour 2 après-midis détente et couture.

Nous créerons sur 1 thème d’actualité : Le printemps !

Je prépare tout ce qu’il faut et nous pourrons réaliser, de jolis éléments de décoration colorés et printaniers :

– en avant pour la réalisation de jolis bouquets colorés

– de jolis papillons viendront peut-être participer à la fête

Les inscriptions se font auprès de l’ALCA – Philippe LANDRY

=> alca.auffargis@gmail.com

Matériel compris (tissus, feutrine, bâtons, ciseaux couture, fils et aiguilles…)

Apporter : 1 paire de ciseaux pour le papier, 1 crayon à papier et 1 règle.

Foyer Rural 27 rue des Vaux de Cernay Auffargis 78610 Yvelines