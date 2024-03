Stage culturel : Chant Maison de la Ferme Issy-les-Moulineaux, lundi 8 avril 2024.

Stage culturel : Chant La Maison de la ferme organise un stage dédié au chant pour les 6/11 ans 8 – 12 avril Maison de la Ferme Résider à Issy-les-Moulineaux, être adhérent à l’association CLAVIM. Ouverture des inscriptions et paiement en ligne sur TÉLISS à partir du mardi 19 mars

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-08T10:00:00+02:00 – 2024-04-08T13:00:00+02:00

Fin : 2024-04-12T10:00:00+02:00 – 2024-04-12T13:00:00+02:00

Stage de chant pour les 6/11 ans

La Maison de la Ferme accueille les enfants de 6 à 11 ans pour un stage consacré au chant. Ce stage permet aux enfants de découvrir de façon ludique la justesse, l’écoute, le rythme et l’expression des émotions à travers la voie et sa musique. L’acquisition progressive de ces différentes techniques permettra la mémorisation et le développement de la confiance en soi des enfants.

Pour les 6/11 ans, inscription sur Teliss

Du 8 au 12 avril de 10h à 13h.

Maison de la Ferme 31 rue du Docteur Lombard 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 91 58 http://www.clavim.asso.fr https://www.facebook.com/lesmaisonsdissy/ [{« type »: « link », « value »: « https://teliss.ville-issy.fr/ »}] [{« link »: « https://teliss.ville-issy.fr/guard/login »}] La Maison de Quartier de la Ferme est une structure de la ville d’Issy-les-Moulineaux destinée aux bébés, aux enfants, aux jeunes et aux adultes. Bus 123 arrêt « Docteur Lombard » – RER C gare « Issy »

CLAVIM stage culturel

© pixelshot