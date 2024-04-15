STAGE CREATIF POUR ENFANTS SUR LE THEME DU JARDIN ET DU CIRQUE PAR L’ ASSOCIATION CREARTS DU 15 AU 18 AVRIL MAISON DES ASSOCIATIONS Dijon
STAGE CREATIF POUR ENFANTS SUR LE THEME DU JARDIN ET DU CIRQUE PAR L’ ASSOCIATION CREARTS DU 15 AU 18 AVRIL MAISON DES ASSOCIATIONS Dijon, lundi 15 avril 2024.
STAGE CREATIF POUR ENFANTS SUR LE THEME DU JARDIN ET DU CIRQUE PAR L’ ASSOCIATION CREARTS DU 15 AU 18 AVRIL MAISON DES ASSOCIATIONS Dijon Côte-d’Or
Stage créatif sur 4 jours pour occuper les enfants pendant 2 heures .
Date (année – mois – jour) et horaire :
Début : 2024-04-15 14:00:00
fin : 2024-04-18 16:00:00
MAISON DES ASSOCIATIONS 2 Rue des Corroyeurs
Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
L’événement STAGE CREATIF POUR ENFANTS SUR LE THEME DU JARDIN ET DU CIRQUE PAR L’ ASSOCIATION CREARTS DU 15 AU 18 AVRIL Dijon a été mis à jour le 2024-04-01 par COORDINATION CÔTE-D’OR