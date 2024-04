stage créatif 3 pour enfants de peinture sur soie du 22 au 25 avril MAISON DES ASSOCIATIONS Dijon, lundi 22 avril 2024.

Du lundi 22 au jeudi 25 avril (14h-16h) :

– Stage 3 axé sur la peinture sur soie. Il permettra la création d’un tableau de peinture sur soie chaque jour sur un thème différent (6 enfants maxi)

Les stages 3 et 4 auront lieu dans la même salle sous la surveillance d’un binôme de créatrices également. En effet les thèmes retenus pour ces 2 ateliers sont :

La Bourgogne

Les Animaux d’Afrique

Le Printemps

Les Fleurs.

Enfin, les activités proposées lors de ces stages seront adaptées en fonction du groupe d’enfants, de leur âge et de la progression de chaque enfant dans une ambiance conviviale. Elles permettront de laisser libre cours à leur créativité tout en s’amusant.

Quatre sessions de stages créatifs pour enfants seront proposées pendant les vacances scolaires pour solliciter et conforter les aptitudes des enfants pour se concentrer, se défouler.

Ces stages auront lieu à la Maison des associations 2 Rue des Corroyeurs à Dijon

Calendrier des stages créatifs :

Stage 1: Du lundi 15 avril au jeudi 18 avril (14h-16h) Stage 1 (12 enfants maxi) encadré par un binôme de créatrices, autour de deux thèmes le jardin et le cirque.

Stage 2: Du lundi 22 au jeudi 25 avril (10h-12h) Stage 2 (12 enfants maxi) encadré par un binôme de créatrices, autour de deux thèmes : la ferme et les pirates.

Si vous souhaitez faire découvrir des ateliers créatifs géniaux à vos enfants, inscrivez -les au plus vite. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-22 14:00:00

fin : 2024-04-25 16:00:00

MAISON DES ASSOCIATIONS 2 Rue des Corroyeurs

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

