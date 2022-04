Stage Bien-être Saint-Pair-sur-Mer Saint-Pair-sur-Mer Catégories d’évènement: Manche

Saint-Pair-sur-Mer

Stage Bien-être Saint-Pair-sur-Mer, 4 juillet 2022, Saint-Pair-sur-Mer. Stage Bien-être CENTRE AQUASANTÉ 31 RUE AMPÈRE Z.A DE LA PETITE LANDE Saint-Pair-sur-Mer

2022-07-04 09:00:00 – 2022-08-26 10:30:00 CENTRE AQUASANTÉ 31 RUE AMPÈRE Z.A DE LA PETITE LANDE

Saint-Pair-sur-Mer Manche Maé coach sportif au sein de l’AquaSanté de Saint Pair Sur-Mer propose cet été des stages bien-être de 5 jours mélangeant activités aquatique et fitness. – Bilan santé forme

– 1h à 1H30/ jours de sport

– 1 stage le matin / 1 stage le soir

– Groupe de 5 personnes maximum

– Programme et conseils alimentaires

