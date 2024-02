Visite guidée « Contes et légendes à Mortain-Bocage Promenons-nous dans les bois » Place du Château Mortain-Bocage, jeudi 9 mai 2024.

Tout en goûtant une promenade entre les majestueuses parois de grès armoricain, une forêt touffue et des torrents puissants, laissez-vous emporter dans le monde merveilleux des contes et légendes du Mortainais. Au fil des histoires de fées, de diables, de déesses, d’ermites ou de gobelins, nous ouvrirons la porte du monde imaginaire des hommes et des femmes qui vivaient dans le puissant Comté de Mortain. RV sur le parking de la place du château. Prévoir chaussures de marche. Durée 2h. Places limitées. A partir de 6 ans. Tarifs 10€ adultes / 7€ de 26 ans / 5€ 8/18 ans. Visite assurée avec 6 personnes minimum au départ. Sur réservation obligatoire. Billetterie dans les bureaux d’information touristique ou en ligne sur https://reservation.ot-montsaintmichel.com/. Renseignements au bureau de Mortain-Bocage 02 33 59 19 74.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-09 14:30:00

fin : 2024-05-09 16:30:00

Place du Château Mortain

Mortain-Bocage 50140 Manche Normandie

