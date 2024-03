Stage Ados – Théâtre (du 8 au 12 avril 2024) Espace Beaujon Paris, lundi 8 avril 2024.

Stage Ados – Théâtre (du 8 au 12 avril 2024) Créez votre propre spectacle sur la scène de l’Espace Beaujon 8 – 12 avril Espace Beaujon Sur inscription, tarif unique de 110€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-08T09:30:00+02:00 – 2024-04-08T17:30:00+02:00

Fin : 2024-04-12T09:30:00+02:00 – 2024-04-12T17:30:00+02:00

STAGE THÉÂTRE

Vacances de Printemps

Du 8 au 12 avril de 9h30 à 17h30

Grâce à des jeux variés et de l’improvisation, créez votre propre spectacle sur la scène de l’Espace Beaujon, face aux familles et amis, à la fin de la semaine de stage.

Vous pourrez vous enregistrer dans notre salle de podcast et filmer avec notre matériel de cinéma, afin de créer un spectacle mélangeant la vidéo, le son et le théâtre.

L’atelier est animé par Héloïse, comédienne et professeur d’éloquence.

Un spectacle sur scène est prévu le vendredi à 18h30

Pour les adolescents de 11 à 17 ans

Semaine en demi-journée : 110€*

– Informations et inscriptions –

01 53 53 06 99 – jeunesse@ebeaujon.org

*Prix adhérent Espace Beaujon. Rajout de 10€ pour les non-adhérents

Espace Beaujon 208 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS Paris 75008 Quartier du Faubourg-du-Roule Île-de-France