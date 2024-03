Stage Ados – Dessin Manga (du 8 au 12 avril 2024) Espace Beaujon Paris, lundi 15 avril 2024.

STAGE Dessin Manga

Vacances de Printemps

Du 8 au 12 avril de 13h30 à 17h30

Après avoir revu les bases de la création de personnages (le visage, le corps , les vêtements, trait de caractère…), réalisez une illustration pour créer votre propre couverture de manga.

L’atelier est animé par Ylana, Mangaka professionnelle et professeure de dessin manga. Elle vous guidera tout au long du processus de création.

Pour les adolescents de 11 à 17 ans

Semaine en demi-journée : 60€*

– Informations et inscriptions –

01 53 53 06 99 – jeunesse@ebeaujon.org

*Prix adhérent Espace Beaujon. Rajout de 10€ pour les non-adhérents

Espace Beaujon 208 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS Quartier du Faubourg-du-Roule Paris 75008