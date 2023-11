Les demi-finales du TOP 14 de rugby à Bordeaux en 2024 Stade Matmut Atlantique Bordeaux, 21 juin 2024, Bordeaux.

Les demi-finales du TOP 14 de rugby à Bordeaux en 2024 21 et 22 juin 2024 Stade Matmut Atlantique Tarifs en ligne.

Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux auront le plaisir d’accueillir les demi-finales du TOP 14 2023-2024 au stade Matmut Atlantique à Bordeaux.

Le Stade Matmut Atlantique à Bordeaux

Après 2015 et 2019, la LNR fait une nouvelle fois confiance au savoir-faire girondin pour l’organisation de ce rendez-vous qui fera perdurer l’ambiance festive et sportive de la Coupe du Monde de Rugby France 2023 et des Jeux Olympiques de Paris 2024. Cet événement aux retombées économiques locales très importantes, au travers de l’accueil de deux matchs à jauge pleine sur un même week-end en juin, a également pour ambition d’associer et de faire participer tous les habitants de la métropole.

Dates & horaires

On connaît dorénavant les dates et les horaires qui vont avec :

Le premier match se déroulera le vendredi 21 juin 2024 à 21h

Le second se tiendra le samedi 22 juin 2024 « pour un coup d’envoi prévisionnel entre 16h et 21h »

Stade Matmut Atlantique Stade Matmut Atlantique Bordeaux 33300 Le Lac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.matmut-atlantique.com/fr/billetterie/demi-finales-top-14-2024 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-06-21T21:00:00+02:00 – 2024-06-21T23:00:00+02:00

2024-06-22T16:00:00+02:00 – 2024-06-22T23:00:00+02:00

sport demi