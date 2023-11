Tutu – Chicos Mambo THEATRE DE L’ETANG, 4 mai 2024, ST ESTEVE.

Tutu – Chicos Mambo THEATRE DE L’ETANG. Un spectacle à la date du 2024-05-04 à 20:30 (2023-11-25 au ). Tarif : 48.0 à 48.0 euros.

La Chaudronnerie (LR-20-07999/7611/7612) en accord avec Quartier Libre et Victor Bosch présente : ce spectacle. Voilà un spectacle fantasque et loufoque, coloré, vivant et entraînant, qui a déjà conquis plus de 400 000 spectateurs en France et à l’international et décroché le prix du public « Danse » au 50 e Festival off d’Avignon. Présenté pour la première fois en 2014 à Paris, ce chef d’œuvre de la compagnie Chicos Mambo (née en 1994 à Barcelone sous l’impulsion de Philippe Lafeuille) rassemble six danseurs qui détournent les codes de la danse classique avec humour, énergie et poésie. On ressort heureux de ce moment de danse et admiratif de cette performance physique ébouriffante. Durée du spectacle : 1H15A partir de 5 ans Réservations PMR : 04 42 70 73 60 Chicos Mambo

THEATRE DE L’ETANG ST ESTEVE 6 ALLEE DES ARTS ET LETTRES 66240

48.0

EUR48.0.

