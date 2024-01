Mission Grand Nord, un jeu de sensibilisation au handicap SQY CUB Guyancourt, jeudi 5 septembre 2024.

Mission Grand Nord, un jeu de sensibilisation au handicap Une expérience immersive, ludique et digitale pour éduquer et inspirer Jeudi 5 septembre, 14h00 SQY CUB Participation gratuite Inscription obligatoire

Entrepreneurs, jouez pour développer vos compétences et booster votre activité ! Alors que notre territoire se prépare à entrer dans la légende en accueillant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, SQY Cub vous propose toute une série de serious games, pour accroître vos performances.

Mission Grand Nord Par le biais de métaphores, dans un univers un parcours initiatique vers le monde du handicap pour démystifier le sujet au cœur de l’entreprise, apprendre à communiquer et pourquoi pas, s’engager sur des actions inclusives concrètes.

Animé par Robin Yvernat – Urban Gaming

SQY CUB 3 avenue du centre Guyancourt 78280 Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France