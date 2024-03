Sport en boîte Bibliothèque Forney Paris, samedi 15 juin 2024.

Le samedi 15 juin 2024

de 15h00 à 17h30

.Tout public. gratuit

un spectacle à la bibliothèque Forney dans le cadre de la manifestation OMNIprésences sportives du 12 au 16 juin dans le quartier du Marais

Sport en boîte de la Compagnie Randière

Le

sport peut être rapidement contagieux. Attention ! Il suffit parfois d’assister

à une seule manifestation sportive pour ressentir toute la tension de l’exploit

jusqu’au bout de ses doigts.

Afin

de mieux saisir ce phénomène, nous avons réussi à isoler une paire de running

olympique, dans un dispositif hermétique et décontaminé. Dans ce cadre

sécurisé, nous tenterons, en public, d’extraire de cet équipement toute

l’essence du sport !

Un

petit pas pour la science, une grande foulée pour l’olympisme !

A 15h et 17h30, durée : 15 minutes

Entrée libre

Le projet OMNIprésences sportives,

porté par Le Mouffetard – Centre national de la Marionnette (75), est labellisé

l’Olympiade Culturelle Paris 2024, soutenu à ce titre par la Ville de Paris, le

Département de la Seine-Saint-Denis et la DRAC Île-de-France.

OMNIprésences sportives (OMNI pour

Objets Marionnettiques Non Identifiés) est un programme de création de

diffusion de spectacles marionnettiques et d’action de médiation à destination

des publics porté par Le Mouffetard – Centre national de la Marionnette. Créées pour faire rayonner l’art de

la marionnette auprès des publics franciliens et internationaux, OMNIprésences

sportives s’articulent via deux volets : des créations artistiques et des

actions de médiation.

Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier 75004

Contact : +33142781460 bibliotheque.forney@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/

Cie Randière Spectacle Sport en boîte