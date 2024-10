Spectacle Zâo la rage | Cie « A vue de nez » maison du livre Bécherel ille-et-vilaine

Bécherel

maison du livre Bécherel

Spectacle Zâo la rage | Cie « A vue de nez » maison du livre Bécherel, dimanche 3 novembre 2024.

Spectacle Zâo la rage | Cie « A vue de nez » maison du livre Bécherel Dimanche 3 novembre, 15h00 GRATUIT

Zâo arrive dans un nouveau collège. C’est pour lui une nouvelle chance. Pourtant le contrat de confiance qui le lie à l’équipe de direction s’avère plus difficile à tenir que prévu.

Spectacle de spoken word, entre théâtre, rap et slam. Une écriture rythmique pour une création musicale. Après une exclusion, Zâo arrive dans un nouveau collège. C’est pour lui une nouvelle chance. Pourtant le contrat de confiance qui le lie à l’équipe de direction s’avère plus difficile à tenir que prévu.

Ce spectacle est le résultat d’une résidence de Marie-Laure Cloarec pendant 3 ans au collège de la Mézière, soutenue pendant les 2 premières années par la Maison du livre, en partenariat avec la Drac.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-11-03T15:00:00.000+01:00

Fin : 2024-11-03T16:00:00.000+01:00

1

maisondulivre@rennesmetropole.fr

maison du livre Bécherel Bécherel 35190 ille-et-vilaine

dimanche 3 novembre 2024 Spectacle Zâo la rage | Cie « A vue de nez » maison du livre Bécherel Dimanche 3 novembre, 15h00 Spectacle Zâo la rage | Cie « A vue de nez » maison du livre Bécherel Bécherel ille-et-vilaine Zâo arrive dans un nouveau collège. C’est pour lui une nouvelle chance. Pourtant le contrat de confiance qui le lie à l’équipe de direction s’avère plus difficile à tenir que prévu.