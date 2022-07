Spectacle « Sans que tu t’en émerveilles » Saint-Junien Saint-Junien Catégorie d’évènement: Saint-Junien

2022-07-04 20:00:00 20:00:00 – 2022-07-04 6 rue Renan Haute-Vienne Saint-Junien A 20h. Par la troupe de théâtre amateur des Loisirs Adaptés de l’association Ufcv Limoges. Réservation conseillée. Ouvert à tous. Participation libre. Prenez un conte des frères Grimm, ajoutez une bonne dose de pop culture, assaisonnez avec une troupe de comédiens délirants et une pincée de magie puis mélangez le tout. Vous obtiendrez une Princesse qui fait de la boxe, un Prince en santiags, un Diable avec un sacré déhanché, un Squelette comique et bien d’autres merveilles encore …

Un conte théâtral moderne et déjanté qui parle de courage, de résilience et, bien sûr, d'amour. Pour les petits comme pour les grands !

