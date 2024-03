Festival Veyracomusies ORANGE BLOSSOM Veyrac Veyrac, jeudi 9 mai 2024.

Concert Orange Blossom à 21h à la salle Jean Ferrat

Orange Blossom incarne un style musical mélangeant diverses origines d’influences arabe et occidentale et unit électro et musiques du monde en renversant les frontières des genres musicaux. Le groupe revient avec un nouvel album qui sera le fruit d’un voyage physique et sonore à travers le Mali, l’Égypte et Cuba.

À 18h TAO Spectacle en plein air

Spectacle de magie avec Tao qui allie habilement l’art de la magie et le Kung-Fu.

À 19h Zapéroziks avec Maloutt Sous chapiteau​​​​​

Maloutt, c’est deux magnifiques sorcières d’un folk pop planant et sensible.

À 23h NAJMA

Cécile, saxophoniste et chanteuse et Woodee, beatmaker. Très influencée par les musiques Orientalo-Balkaniques, Najma étire ses mélodies oniriques, dans un souffle saturé, entre percussions du monde et beats puissants puisés dans les codes des musiques actuelles. 18 18 EUR.

