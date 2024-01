Spectacle « Ragoûts de sorcières et plats en sauce » Médiathèque Aqua-Libris Saint-Maixent-l’École, samedi 22 juin 2024.

Spectacle « Ragoûts de sorcières et plats en sauce » Médiathèque Aqua-Libris Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Elles ont un appétit féroce et n’hésitent pas à plonger dans leurs marmites des ingrédients improbables cafoula, jambe de bois et matagot…

Dans ces contes épicés pour rire et frémir, avaleurs, avalés, dévoreurs et dévorés mènent la farandole. Ces histoires mijotées pour l’occasion par Pascale Rambeau, arrosées de chansons et ritournelles à la mode

d’autrefois sont à déguster en famille.

À partir de 4 ans

Sur inscription

Organisé par la Communauté de Commune Haut Val de Sèvre.

Médiathèque Aqua-Libris 4 rue des Martyrs de la Libération

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22 17:00:00

fin : 2024-06-22



