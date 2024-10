SPECTACLE POUR HÊTRE SALLE DES FETES Seysses, jeudi 19 décembre 2024.

SPECTACLE POUR HÊTRE

SALLE DES FETES 225 Chemin des Boulbennes Seysses Haute-Garonne

La compagnie IETO partage son écoute et sa bienveillance avec ce(t) hêtre, cet homologue, autre représentant du vivant mais aussi avec le public qui sera invité à toucher, grimper et porter cet hêtre sensible.

Les acrobates parlent de leur façon de résister au chaos, de se hisser vers les hauteurs tout en s’ancrant dans la terre ferme, de notre fragilité dans un cosmos qui nous dépasse. Ils trouvent une correspondance évidente et lumineuse dans la simple présence de cet arbre qui devient partenaire. Ces trois êtres nous accompagnent dans une rêverie philosophique sur le rapport de l’Homme au vivant.

Tout public | Gratuit | Réservation conseillée .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-19 20:00:00

fin : 2024-12-19 20:30:00

SALLE DES FETES 225 Chemin des Boulbennes

Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie culture@mairie-seysses.fr

L’événement SPECTACLE POUR HÊTRE Seysses a été mis à jour le 2024-10-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

jeudi 19 décembre 2024 SPECTACLE POUR HÊTRE SALLE DES FETES Seysses SPECTACLE POUR HÊTRE SALLE DES FETES 225 Chemin des Boulbennes Seysses Haute-Garonne 2024-12-19 à .La compagnie IETO partage son écoute et sa bienveillance avec ce(t) hêtre, cet homologue, autre représentant du vivant mais aussi avec le public qui sera invité à toucher, grimper et porter cet hêtre sensible.