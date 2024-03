Spectacle musique et danse dans les jardins du Palais Galliera Palais Galliera, musée de la mode de la ville de paris Paris, samedi 18 mai 2024.

Spectacle musique et danse dans les jardins du Palais Galliera Spectacle de musique et danse des professeurs et élèves concertistes du Conservatoire Rachmaninoff : Récital de piano, piano à quatre mains, duos, trios avec violon et violoncelle, harpe, guitare cla… Samedi 18 mai, 18h30 Palais Galliera, musée de la mode de la ville de paris Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T18:30:00+02:00 – 2024-05-18T21:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T18:30:00+02:00 – 2024-05-18T21:00:00+02:00

Spectacle de musique et danse des professeurs et élèves concertistes du Conservatoire Rachmaninoff : Récital de piano, piano à quatre mains, duos, trios avec violon et violoncelle, harpe, guitare classique…Danse contemporaine, moderne et de caractère. Programme sur demande à partir du 1ᵉʳ mai à contact@rachmaninoff.fr

Palais Galliera, musée de la mode de la ville de paris 10 avenue Pierre Ier de Serbie 75016 Paris Paris 75016 Paris Île-de-France 01 56 52 86 21 http://www.palaisgalliera.paris.fr [{« link »: « mailto:contact@rachmaninoff.fr »}] Métro Iéna / Alma Marceau

©Conservatoire Rachmaninoff