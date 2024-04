Spectacle musical caritatif au profit de la ligue contre le cancer Salle multimédia Lencloître, dimanche 7 avril 2024.

Spectacle musical caritatif au profit de la ligue contre le cancer Conte musical adapté de l’oeuvre 8 femmes de Robert Thomas Dimanche 7 avril, 16h30 Salle multimédia 8 € et 5 € (moins de 12 ans)

Début : 2024-04-07T16:30:00+02:00 – 2024-04-07T18:30:00+02:00

– 150 choristes sur scène (À Cœur joie de Poitiers, CamparoVoix de Champigny en Rochereau, Chante la Boivre de Biard, les voix d’Harcourt de Chauvigny, Figaro si Figaro là de Montmorillon)

– musiciens et conteuses/comédiennes du groupe la Tigre

– Direction et violoncelle : Élsie GRIFFITHS

– Harmonisation musicale : Stéphane GRIFFITHS

Dans une demeure bourgeoise coupée du monde, un mari poignardé et huit femmes qui se soupçonnent entre elles. Tous les non-dits éclatent alors au grand jour…

En première partie : présentation par l’école de comédie musicale Broadway school de Poitiers, d’extraits vocaux de leurs prochains spectacles…

L’intégralité des bénéfices sera reversée à la ligue contre le Cancer et à l’association KAPVIE pour la recherche médicale contre les cancers invisibles et insidieux et la recherche au sein du CHU de Poitiers.

Salle multimédia rue du Gué de la Grange, 86140 Lencloitre Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine