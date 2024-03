Spectacle : Moi, Pierre Rivière… Espace Culture Université de Lille Villeneuve-d’Ascq, mardi 9 avril 2024.

Moi, Pierre Rivière…

Ce spectacle est l’adaptation pour la scène d’une histoire vraie, au ras du sol, de la vie d’un jeune paysan du XIXème siècle interprété par l’acteur Pierre Cartonnet. Il raconte sa vie laborieuse à cultiver la terre, son crime, son procès et sa prise de plume en prison pour écrire sa version des faits. C’est le philosophe Michel Foucault qui avait fait connaître l’histoire de ce jeune homme vivant et travaillant à la campagne, jugé rustre et bestial et qui cherchait à s’émanciper et à gagner du terrain pour les paysans, par et dans le champ de la littérature, dans une langue qui ne devait pas lui appartenir. Ce qui est une révolution et un choc à l’écoute de ce texte littéraire, c’est la capacité de ce jeune paysan qu’on jugeait idiot, fou, analphabète à faire entendre sa voix laborieuse, celle des sans parts.

Réservation sur : https://www.eventbrite.fr/e/billets-le-proces-de-pierre-riviere-856055453907

