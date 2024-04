SPECTACLE: MATIÈRE NOIRE SOURIS VERTE Épinal, jeudi 11 avril 2024.

Les étudiants en 2e année de l’option Design d’Expression à Épinal s’approprient une nouvelle fois les lieux et vous invitent à un voyage unique, la tête dans les étoiles !

Envoyez-vous en orbite le 11 avril pour une soirée spatiale regroupant performance, concerts et animations.

Les étudiants plasticiens, musiciens et danseurs messins se joindront aux spinaliens pour cette soirée pluridisciplinaire mise en place en collaboration avec La Souris Verte et clôturant les 12h de l’Étudiant.

Au programme Chewmi / Geko Dot / Média Compost / Breaking Fuel / Julia Blumberg / Bagarces / MandaTout public

