Spectacle « L’Heure du Poème » Toury, samedi 30 mars 2024.

Ce jour-là, quel que soit votre âge, vous vivrez une étonnante aventure poétique.

« L’Heure du Poème », initiée par la Caravane des Poètes en 2013 et organisée en étroite collaboration avec la Médiathèque Départementale d’Eure & Loir, est devenue un rendez-vous poétique très attendu chaque année.

L’édition 2024, marquant le 10e anniversaire, sera célébrée dans 30 bibliothèques les festivités auront lieu les 23 et 30 Mars, deux samedis au cours desquels l’équipe de la Caravane des Poètes offrira des spectacles originaux et étonnants pour fêter cette décennie d’existence de la manifestation.

C’est le samedi 30 mars à 11h que l’Heure du Poème aura lieu au sein de la médiathèque de Toury, pour un spectacle jeune public !

Ce jour-là, la Caravane des Poètes vous fera entendre la poésie du patrimoine et la poésie qui s’écrit aujourd’hui pour regarder le monde différemment. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 11:00:00

fin : 2024-03-30

5 Rue Arthur Lambert

Toury 28310 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire mediatheque@ville-toury.fr

