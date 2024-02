Spectacle – Les Tisseuses d’étoiles Galerie Chapleau Le croisic, mercredi 21 août 2024.

Début : 2024-08-21T11:00:00+02:00 – 2024-08-21T21:00:00+02:00

Fin : 2024-08-21T11:00:00+02:00 – 2024-08-21T21:00:00+02:00

Venez allumer le ciel avec les Tisseuses d’étoiles et leur spectacle participatif dans lequel les enfants participent à la création et laissent libre court à leur imagination et leurs envies. Au son de la guitare, de la flûte traversière et de petits instruments, Fanny et Marie voyagent de ville en ville pour dévoiler vos histoires improvisées. Une ambiance magique et romanesque où les enfants deviennent co-auteurs de l’histoire, en choisissant le personnage principal et le lieu où il évoluera.

De 2 à 6 ans.

Sur inscription (à partir du 15 juin) auprès de l’Office de Tourisme du Croisic.

