Spectacle jeune public Grégoire chez les Zazarovores Château de Ranrouët Herbignac, lundi 15 juillet 2024.

Spectacle jeune public Grégoire chez les Zazarovores Fragoline et Grégoire, élèves à l’école des fouineurs d’histoires partent à la découverte de la civilisation des Zazarovores. Une aventure aussi drôle que poétique qui vous convie au pays du rêve … Lundi 15 juillet, 17h00 Château de Ranrouët Tarif unique: 6

Début : 2024-07-15T17:00:00+02:00 – 2024-07-15T18:00:00+02:00

Fin : 2024-07-15T17:00:00+02:00 – 2024-07-15T18:00:00+02:00

Fragoline et Grégoire, élèves à l’école des fouineurs d’histoires partent à la découverte de la civilisation des Zazarovores. Une aventure aussi drôle que poétique qui vous convie au pays du rêve et de la fantaisie.

4-8 ans. Sur réservation.

Château de Ranrouët
Rue de Ranrouët
44410 Herbignac
02 40 88 96 17
chateau.ranrouet@cap-atlantique.fr
http://www.chateauderanrouet.fr

CULTURE FAMILLE