Spectacle jeune public Attention dragons Château de Ranrouët Herbignac, lundi 8 juillet 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-08T17:00:00+02:00 – 2024-07-08T18:00:00+02:00

Fin : 2024-10-29T15:00:00+01:00 – 2024-10-29T16:00:00+01:00

Attention Dragons ! vient questionner nos rêves endormis. À travers une conférence sérieusement drôle , le docteur Drake « draconologiste » apporte des preuves de l’existence des dragons. Une invitation au voyage dans un univers étrange mais jamais effrayant et l’occasion de se connecter avec l’enfant ou le dragon qui sommeille en nous…

Par Cyril Guillou.

Pour les 5-10 ans, sur réservation.

Château de Ranrouët
Rue de Ranrouët
44410 Herbignac
Herbignac
44410
Loire-Atlantique
Pays de la Loire
02 40 88 96 17
chateau.ranrouet@cap-atlantique.fr
http://www.chateauderanrouet.fr
https://www.labaule-guerande.com/spectacle-jeune-public-attention-dragons-herbignac.html

FAMILLE JEUNESSE