Spectacle : Hands some feet Luxeuil-les-Bains, 22 juillet 2022, Luxeuil-les-Bains.

Spectacle : Hands some feet Maison du Cardinal Jouffroy 53 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains

2022-07-22 – 2022-07-22 Maison du Cardinal Jouffroy 53 Rue Victor Genoux

Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

8 EUR Vendredi 22 Juillet / 21h30 / Maison du Cardinal Jouffroy

Hands Some Feet est un spectacle de cirque contemporain dynamique et frais, alliant avec espièglerie la maîtrise du jonglage et du fil de fer. Complétée par des acrobaties innovantes, du théâtre physique, des cordes à sauter et de la musique à partir d’instruments uniques de l’Australie et de la Finlande. La pièce est animée par une passion inconditionnelle de créer ensemble. L’inspiration pour le spectacle provient d’un mot spécial que l’on ne trouve qu’en finnois: Hepuli. Hepuli signifie avoir une explosion d’émotion – négative ou positive. Avec tendresse et complicité, le duo incarne l’universalité de deux personnes sous le charme de hepuli.

https://pluralies.net/artistes/des-hauts-et-debat/

Vendredi 22 Juillet / 21h30 / Maison du Cardinal Jouffroy

Hands Some Feet est un spectacle de cirque contemporain dynamique et frais, alliant avec espièglerie la maîtrise du jonglage et du fil de fer. Complétée par des acrobaties innovantes, du théâtre physique, des cordes à sauter et de la musique à partir d’instruments uniques de l’Australie et de la Finlande. La pièce est animée par une passion inconditionnelle de créer ensemble. L’inspiration pour le spectacle provient d’un mot spécial que l’on ne trouve qu’en finnois: Hepuli. Hepuli signifie avoir une explosion d’émotion – négative ou positive. Avec tendresse et complicité, le duo incarne l’universalité de deux personnes sous le charme de hepuli.

Maison du Cardinal Jouffroy 53 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-04-28 par