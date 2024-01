Take Tina, stage d’équilibre Traitiéfontaine, vendredi 10 mai 2024.

Take Tina, stage d’équilibre Traitiéfontaine Haute-Saône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-10 18:30:00

fin : 2024-05-10 21:00:00

10-11-12 Mai 2024, stage animé par Cécile Charbonnel et Aline Shurgers. Enseignement Taketina avancé, formée et certifié par le fondateur de la méthode, le pianiste et percussionniste Reinhard Flatischler. Ce stage vous permettra de

– Développer la présence et le calme intérieur ;

– Prolonger la concentration et augmenter la capacité de traitement rapide de l’information ;

– Acquérir ou développer un sens du rythme solide ( et faciliter l’improvisation ) ;

– Intégrer la conscience du corps et la stabilité de l’esprit ;

– Appréhender le chaos comme une force créatrice de la vie.

Taketina ne nécessite aucune connaissance musicale préalable et permet a chacun.e d’évoluer à son propre rythme.

réservation sur le site www.vivreenrythme.com

Téléphone: 06 22 09 24 73

EUR.

4 Impasse de la Côte

Traitiéfontaine 70190 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté yano@collectifs.net



L’événement Take Tina, stage d’équilibre Traitiéfontaine a été mis à jour le 2024-01-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES 7 RIVIERES