Spectacle en 3 actes: Miss Saïgon Into the woods Jekyll and Hyde Crèvecœur-le-Grand, samedi 8 juin 2024.

Spectacle en 3 actes: Miss Saïgon Into the woods Jekyll and Hyde Crèvecœur-le-Grand Oise

Retrouvez La Compagnie Broadway en Somme dans leur nouveau spectacle.

Notre projet « Miss Saïgon Into the woods Jekyll and Hyde », créé par Patricia Murtas, est une adaptation sur mesure des 3 grandes oeuvres de comédies musicales. 1010 10 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 20:30:00

fin : 2024-06-08 23:00:00

Crèvecœur-le-Grand 60360 Oise Hauts-de-France broadwayensomme@gmail.com

L’événement Spectacle en 3 actes: Miss Saïgon Into the woods Jekyll and Hyde Crèvecœur-le-Grand a été mis à jour le 2024-04-02 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme de l’Agglomération du Beauvaisis