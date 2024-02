Spectacle d’Yvette Leglaire Saint-Germain-sur-Vienne, samedi 4 mai 2024.

Spectacle d’Yvette Leglaire Saint-Germain-sur-Vienne Indre-et-Loire

Samedi

Yvette Leglaire 75 ans de carrière, le plus vieux mythe vivant de la chanson française, mitée certes mais jamais imitée. Candidate déjantée de la première saison de LA FRANCE A UN INCROYABLE TALENT sur M6, Yvette a eu un parcours pour le moins atypique au cours de l’émission. D’abord éliminée, elle est ensuite rappelée par le jury et participe aux demi-finales.

Mais Yvette c’est surtout et avant tout 13 années de succès avec son spectacle culte au Point Virgule de Paris et de nombreuses représentations dans la France entière.29 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04

fin : 2024-05-04

15 Route de l’Église

Saint-Germain-sur-Vienne 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

