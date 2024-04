SPECTACLE DE MAGIE STEVEN LE MAGICIEN Champigneulles, vendredi 6 décembre 2024.

SPECTACLE DE MAGIE STEVEN LE MAGICIEN Champigneulles Meurthe-et-Moselle

Vendredi

Enchanteur, féérique et mystérieux, Magika est une jolie parenthèse dans notre ordinaire. Découvrez l’univers de ce couple magique au travers d’un spectacle rythmé et participatif de grandes illusions !

À quoi ressemble la vie d’un couple de magiciens ? Dans ce spectacle de magie unique, Steven et Aurélie vous ouvrent les portes de leur univers. De leur rencontre naît un duo plein de surprises et de charme. Ils se jouent de l’espace et du temps pour vous

emporter dans un tourbillon de magie. Ils contournent les lois de la

pesanteur et se téléportent. La vie naît littéralement entre les mains

de Steven, tandis que les spectateurs tombent sous le charme d’Aurélie !

réservation à partir du 6 novembre 2024

au 03 33 34 23 33

champigneullais gratuit

extérieurs 9€

étudiants -25 ans 4.50€Tout public

9 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-06 20:30:00

fin : 2024-12-06 22:00:00

26 Rue Philippe Martin

Champigneulles 54250 Meurthe-et-Moselle Grand Est

