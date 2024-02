Spectacle de danse Mythologies Théâtre Francis Planté Orthez, samedi 4 mai 2024.

Proposé dans le cadre du projet « Danse, danse, danse ».

Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault ont créé ensemble « le Jeune théâtre du corps » composé d’artistes de 18 à 25 ans alliant fougue, énergie et passion.

Qui n’a jamais rêvé de voir le meilleur de Cendrillon, Casse-Noisette, Carmen, la Belle au bois dormant, Roméo et Juliette; autant de chefs-d’œuvre de la danse que les deux chorégraphes réinterprètent à travers une lecture contemporaine sur les thèmes musicaux créés par les grands compositeurs classiques du 19ème et du 20ème siècles, Tchaïkovski, Bizet, Prokofiev… EUR.

Début : 2024-05-04 20:30:00

fin : 2024-05-04

Théâtre Francis Planté Place Saint-Pierre

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

