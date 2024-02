Spectacle de danse Ginberry Irish Stepdance Théâtre Émile Loubet Montélimar, vendredi 29 mars 2024.

Spectacle de danse Ginberry Irish Stepdance Théâtre Émile Loubet Montélimar Drôme

Embarquement immédiat pour un merveilleux voyage dans l’univers féerique et mystique des contes et légendes Irlandaises.

Le groupe Ginberry vous transportera à travers ses chants et ses danses dans les contrées Irlandaises comme si vous y étiez.

20 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 20:30:00

fin : 2024-03-29 23:00:00

Théâtre Émile Loubet 1 place du théâtre

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes info@montelimar-tourisme.com

L’événement Spectacle de danse Ginberry Irish Stepdance Montélimar a été mis à jour le 2024-02-27 par Montélimar Tourisme Agglomération