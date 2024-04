Marche gourmande Clérieux, dimanche 28 avril 2024.

L’association CLERIEUX MAGAZINE organise LA MARCHE GOURMANDE, avec un nouveau parcours, entre Clérieux et Chanos-Curson et plus de partenaires. Ils proposeront à la dégustation et à la vente leurs productions sur l’une des 5 étapes du parcours.

Début : 2024-04-28 11:00:00

fin : 2024-04-28

Centre village

Clérieux 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

L'événement Marche gourmande Clérieux