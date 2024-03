Spectacle d’art vivant – Dans la brume sauvage de la forêt perdue Les Jardins de Brocéliande Bréal-sous-Montfort, dimanche 2 juin 2024.

Dans la brume sauvage de la forêt perdue Dimanche 2 juin, 16h00 Les Jardins de Brocéliande à partir de 4 ans, tout public.

Compagnie Flou variable – Vivien Hautenauve

Dans une lointaine forêt, une princesse maudite est prisonnière d’une caravane sanitaire. Pour échapper à sa destinée et réaliser ses projets, elle se lance dans une flamboyante épopée d’où surgiront des personnages extraordinaires, plus ou moins essentiels à l’histoire. Un conte avec des animaux qui parlent, des animaux qui parlent pas, des arbres dans une forêt, une course-poursuite à pied mais pas vite, des envolées dentelées sur ce qu’on pense tout bas et des déclarations émues sur notre humanité bancale.

Les Jardins de Brocéliande les Mesnils, 35310 Bréal-sous-Montfort Bréal-sous-Montfort 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/6YU-s0H78mU »}] Lieu de loisirs et d’expériences sensorielles, les Jardins de Brocéliande ce sont 24 hectares de verdure pour gambader pieds nus, fermer les yeux, écouter, respirer et s’amuser ! En famille, entre amis, cet espace naturel mêlant découvertes, biodiversité et activités ludiques vous invite à partager des moments simples et divertissants !

Engagés dans le développement durable, les Jardins de Brocéliande sont un lieu d’apprentissage et d’accompagnement pour des personnes en situation de handicap gérés par l’ESAT de transition APH le Pommeret. Les Jardins de Brocéliande sont situés à 15 minutes de Rennes et des terres de légendes de Brocéliande.

Accès par la RN24/D62 axe Rennes-Lorient

En bus de Rennes : Breizhgo Ligne 1b Saint-Thurial-Rennes arrêt « Parc d’activités » : une voie pédestre vous permet d’accéder aux Jardins à partir du bourg de Bréal-sous-Montfort (environ 20 minutes de marche).

Parkings sur place et aire de camping-car.

