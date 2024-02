SPECTACLE « BOULEVARD DES ALLONGÉS » Fontenay-le-Comte, dimanche 26 mai 2024.

Sepctacle par la Cie PlusPlusProd

Rendez-vous au cimetière St Médard.

A travers la danse, la musique, les récits tissés de rencontres, d’histoires d’hier et d’aujourd’hui, une musicienne et une danseuse questionnent l’usage que nous avons de nos cimetières et invitent le public à poser un autre regard sur ces lieux infiniment mystérieux. C’est avant tout une promenade qui débutera en dehors du cimetière, le traversera, puis en ressortira. Lara danse, Victoria chante, parfois les rôles s’inversent, avec tendresse et humour, elles racontent, partagent, une intimité avec le public.

Gratuit.

Inscription à partir du 6 février auprès de l’Office de Tourisme Vendée Grand Sud. .

Début : 2024-05-26 16:00:00

fin : 2024-05-26

rue de la Villa Gallo-Romaine

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire tourisme@vendeegrandsud.fr

