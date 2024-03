Spectacle au ChAntier I L’enfant et les Sauvages Nogent-le-Rotrou, jeudi 4 avril 2024.

Spectacle au ChAntier I L’enfant et les Sauvages Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

L’Enfant et les Sauvages I Chansons à texte chantées et pas chantées

C’est une version duo de l’Enfant et les Sauvages, mélange de la voix et de l’accordéon.

Ils défendent une chanson pleine de poésie où les textes sont dits et chantés à la frontière du slam, de la « spoken-word » et de la chanson à textes. Ecorchés mais toujours joyeux MAthias et Théo sont prompts à vous raconter la vie avec ses égratignures, ses fêlures d’amours et ses revers.

Entrée avec participation libre

Réservation vivement conseillée I Repas sur réservation .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 19:00:00

fin : 2024-04-04

2 Rue Sainte-Anne

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire cie.theatrebuissonnier@wanadoo.fr

