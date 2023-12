Marché nocturne en musique à Pellegrue Sous la Halle Pellegrue, 9 août 2024 19:00, Pellegrue.

Pellegrue,Gironde

Marché nocturne en musique à partir de 19h.

Restauration en musique sous la halle de Pellegrue.

Animation musicale : Mickaël Vigneau..

2024-08-09 fin : 2024-08-09 . .

Sous la Halle

Pellegrue 33790 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Night market with music from 7pm.

Catering with music under the hall of Pellegrue.

Musical animation : Mickaël Vigneau.

Mercado nocturno con música a partir de las 19h.

Catering con música bajo la sala de Pellegrue.

Animación musical: Mickaël Vigneau.

Nachtmarkt mit Musik ab 19 Uhr.

Restauration mit Musik in der Markthalle von Pellegrue.

Musikalische Unterhaltung: Mickaël Vigneau.

