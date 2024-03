Souad Massi Rocher de Palmer Cenon, vendredi 5 avril 2024.

Souad Massi Après son concert complet, il y a un peu plus d’un an, Souad Massi revient au Rocher. Elle y joue Sequana, son dernier album, miroir de ses inspirations métissées et de ses engagements… Vendredi 5 avril, 21h30 Rocher de Palmer Plein tarif : 31€ | Tarif abonné : 28€ | L’Infidèle : 29€ | Tarif guichet : 32€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-05T21:30:00+02:00 – 2024-04-05T23:30:00+02:00

Fin : 2024-04-05T21:30:00+02:00 – 2024-04-05T23:30:00+02:00

Après son concert complet, il y a un peu plus d’un an, Souad Massi revient au Rocher. Elle y joue Sequana, son dernier album, miroir de ses inspirations métissées et de ses engagements pour la liberté et la justice. Depuis plus de vingt, l’artiste franco-algérienne façonne une œuvre à son image. Un alliage de douceur dans la voix et de force dans les convictions, un trait d’union entre musiques des deux rives de la Méditerranée. Au chaâbi traditionnel qu’elle a croisé avec la chanson folk et le rock, viennent se greffer les sonorités venues du Sahel, des Caraïbes et du Brésil. Un horizon musical renouvelé et élargi que Souad Massi compose à la faveur des rencontres qui la nourrissent. Moins ancré dans la nostalgie, ce dernier opus, produit avec la complicité du guitariste anglais Justin Adams, fait une large place à l’espoir. L’autrice et interprète chante en arabe et en français, sa poésie connectée à notre âme, sa lutte contre l’intolérance chevillé aux cordes.

EN SAVOIR PLUS

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/artistes/souad.massi/04.2024.php »}] Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

rocher de palmer cenon