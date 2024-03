Sortie plantes sauvages « format court » avec Édouard Bal La Forest-Landerneau, vendredi 17 mai 2024.

Formé au Collège Pratique d’Ethnobotanique, au Chemin de la Nature, et sur les algues, Édouard Bal propose des sorties autour du monde végétal et fongique, en particulier sur le littoral breton, là où plantes sauvages, algues et même champignons nous régalent au fil de l’année.

Lors d’une sortie ludique et sensorielle, adaptée à tous publics, vous découvrirez le long de l’Élorn une belle diversité végétale sur un tout petit périmètre autour de la base de kayak de Landerneau. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 15:30:00

fin : 2024-05-17 17:00:00

Base de kayak

La Forest-Landerneau 29800 Finistère Bretagne contact@cueilleurdestran.com

