Sortie piscine Airvault, dimanche 14 avril 2024.

Sortie piscine Airvault Deux-Sèvres

Nouveau le Centre Socio Culturel vous propose une sortie une fois par mois et vous emmène en balade. La prochaine sortie proposée aller faire trempette à la piscine de Thouars, le dimanche 14 avril. Rendez-vous à 9 h 30 pour un retour à 12 h 30. Tarifs entrée piscine 3 € 40 pour les enfants et 5 € par adulte. Renseignements et inscriptions 05 49 64 73 10 . .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14

fin : 2024-04-14

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

L’événement Sortie piscine Airvault a été mis à jour le 2024-03-30 par CC Airvaudais Val du Thouet