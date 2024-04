Sortie pédestre Engoulevent, oiseau-esprit du crépuscule TOUROUVRE Tourouvre au Perche, vendredi 14 juin 2024.

Sortie pédestre Engoulevent, oiseau-esprit du crépuscule TOUROUVRE Tourouvre au Perche Orne

L’été est presque là ! Furtivement, partons en quête de l’Engoulevent d’Europe, mystérieux volatile ronronnant à la nuit tombante dans les landes et clairières de la forêt de Perche-Trappe.

Réservation au 02 33 25 70 10 jusqu’au 13 juin 17h30.

Tout public (enfants âge minimum de 7 ans et accompagnés d’un adulte)

Bonnes chaussures, tenue vestimentaire adaptée à la météo, jumelles si possible et lampe de poche.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-14 21:00:00

fin : 2024-06-14 23:00:00

TOUROUVRE Eglise

Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie

