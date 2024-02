Sortie nature plantes sauvages de ma rue Ispoure, samedi 4 mai 2024.

Sortie nature plantes sauvages de ma rue Ispoure Pyrénées-Atlantiques

Organisé par le CPIE Pays Basque, avec Denis Vincens, accompagnateur montagne.

Dans les murets, sur les trottoirs ou au pied des poteaux s’installe une biodiversité insoupçonnée. Lors d’une déambulation urbaine, guidé par un naturaliste, vous repérez et vous déterminez les espèces présentes.

Prévoir chaussures de marche type tennis (pas de semelles lisses), eau et de quoi prendre des notes. RDV à 9 h à l’église d’Ispoure. Adultes et enfants à partir de 12 ans. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 09:00:00

fin : 2024-05-04 12:00:00

Eglise

Ispoure 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cpie.pays.basque@orange.fr

L’événement Sortie nature plantes sauvages de ma rue Ispoure a été mis à jour le 2024-02-10 par Office de Tourisme Pays Basque