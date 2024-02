Sortie nature les rendez-vous Mendi Biziak Hitzorduak-Irati dévoile ses merveilles Mendive, mercredi 17 juillet 2024.

Sortie nature les rendez-vous Mendi Biziak Hitzorduak-Irati dévoile ses merveilles Mendive Pyrénées-Atlantiques

Organisé par le CPIE Pays Basque et la Commission syndicale du Pays de Cize.

Découvrez les différents acteurs et usagers de la montagne basque de manière ludique et gourmande marché de producteurs locaux, stands associatifs, jeu de piste et Escape Game.

Infos pratiques pour le jeu de piste entre 1 h 30 et 2 h de temps, 3 km, 100 m +-. Plusieurs départs entre 13 h et 14 h 30.

Prévoir chaussures de randonnée, eau, vêtements adaptés. RDV à l’Etxola, au plateau d’Iraty Cize de 10 h à 16 h. Tout public EUR.

Début : 2024-07-17 10:00:00

fin : 2024-07-17 16:00:00

Etxola-Plateau d’Iraty

Mendive 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cpie.pays.basque@orange.fr

