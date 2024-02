Sortie nature à Laon « Balade nature et land’art » Laon, dimanche 28 juillet 2024.

Observation, détermination de la faune et de la flore qui nous entourent. Collecte de végétaux divers et variés, de formes et de couleurs et création artistique éphémère.

Une sortie organisée par la ville de Laon en partenariat avec le CPIE des Pays de l’Aisne…

RV à Laon à 10h (lieu de RV précis communiqué à l’inscription)… 00 0 .

Laon 02000 Aisne Hauts-de-France contact@cpie-aisne.com

